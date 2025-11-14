ABD, Güney Mızrağı Operasyonu'nu Başlattı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarım Küre'de Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Güney Mızrağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Hegseth, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD ana karasını korumayı, Batı Yarım Küre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını bildirdi.