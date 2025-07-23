ABD, Gazze'ye İnsani Yardım Koridoru Açmayı Hedefliyor

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, insani yardımların Gazze'ye ulaşması için bir koridor açma çalışmaları için bölgede olacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Orta Doğu'ya gideceğini duyurdu. Bruce, Witkoff'un Orta Doğu ziyaretinde, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını sağlayacak bir koridor açmayı hedefleyen görüşmelere katılacağını belirtti.

Witkoff'un Gazze bölgesine doğru yola çıktığını ifade eden Bruce, "Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Temsilci Witkoff olarak hepimiz, yeni bir ateşkes ve Gazze'ye yardımların ulaşması için bir insani koridor açma yönünde ilerleyeceğimize dair güçlü bir umut taşıyoruz" dedi. Bruce, İsrail ve Hamas'ın bu konuda anlaşmaya vardığını ve söz konusu ateşkes ile anlaşmanın çerçevesini oluşturmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.