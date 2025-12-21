Haberler

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze'deki ateşkesin birinci aşamasında ilerleme kaydedildi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes sürecinin ilk aşamasında insani yardımların genişletilmesi ve diğer önemli gelişmeler hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkesin birinci aşamasında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Miami'de Türkiye, ABD, Katar ve Mısır yetkililerinin katılımıyla düzenlenen Gazze konulu toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Temsilcilerin, Gazze'deki ateşkes sürecinin ilk aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek amacıyla toplandığını belirten Witkoff, "Ateşkesin birinci aşamasında, insani yardımın genişletilmesi, rehinelerin cenazelerinin iadesi, kısmi güç çekilmesi ve düşmanlıkların azaltılması gibi ilerleme kaydedildi. İkinci aşama ile ilgili görüşmelerimizde, Gazze'de sivil halkı korumak ve kamu düzenini sağlamak için birleşik bir Gazze otoritesi altında bir yönetim organının kurulmasını vurguladık" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Gazze'nin toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah adına ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirme, enerji, su ve diğer ortak kaynaklarda iş birliği dahil olmak üzere bölgesel entegrasyon önlemlerinin de ele alındığını kaydeden Witkoff, "Bu bağlamda yeniden yapılanmanın sivil, güvenlik ve yeniden inşa aşamaları için geçiş dönemi yönetimi olarak Barış Kurulu'nun yakın zamanda kurulması ve faaliyete geçirilmesine desteğimizi ifade ettik. Gazze için Kapsamlı Barış Planı'nın aşamalı olarak uygulanmasında atılacak sonraki adımları gözden geçirdik ve Gazze'deki yerel kurumlar ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde sıralama, koordinasyon ve etkili izlemenin önemini vurguladık" açıklamasında bulundu.

Trump'ın 20 maddelik barış planının tamamına bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini dile getiren Witkoff, "Tüm tarafları yükümlülüklerine yerine getirmeye, itidal göstermeye ve izleme düzenlemeleriyle iş birliği yapmaya çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek için önümüzdeki haftalarda daha fazla istişare istişareye devam edilecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
title