ABD, Filistinli Yetkililere Yaptırım Uyguladı

ABD, Filistinli Yetkililere Yaptırım Uyguladı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı Filistinli yetkilileri yaptırım listesine alarak vize verilmesini engelledi. Bakanlık, bu kişilerin barışı tehdit eden adımlar attığını savundu.

Abd Dışişleri Bakanlığı, bazı Filistinli yetkilileri yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize verilmeyeceğini açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın, Kongre'ye gönderdiği bildirimde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Yönetimi'nin (FY), 1989 ve 2002 tarihli taahhütlerine uymadığı belirtildi. Bakanlık, Filistinli yetkililerin 'bölgesel barışı tehlikeye atacak' adımlar attığını, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kuruluşlar aracılığıyla İsrail ile çatışmayı uluslararasılaştırmaya çalıştığını ve 'terörizmi desteklediğini' savunarak yaptırım kararı aldıklarını bildirdi. Bu kapsamda, ABD yönetimi ilgili Filistinli yetkililere vize verilmeyeceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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