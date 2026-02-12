ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela'da

ABD Enerji Bakanı Christopher Wright, Venezuela'ya resmi ziyarette bulundu.

ABD Enerji Bakanı Christopher Wright, Venezuela'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, taraflar arasındaki görüşmede, Bolivarcı ulusun enerji egemenliği ve iki ülke arasındaki tarihsel ikili ilişkiler çerçevesinde her iki ülke için de fayda sağlayacak bir enerji gündeminin ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Rodriguez ile Wright'ın, Venezuela'nın geniş rezervleri ve hidrokarbonların güvenli tedariki için mevcut altyapıdan yararlanarak bölgesel enerji piyasasını istikrara kavuşturacak bir diyaloğun sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldığı belirtildi.