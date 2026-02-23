Haberler

Beyaz Saray: ABD, El Mencho'nun öldürüldüğü operasyonda Meksika'ya istihbarat desteği verdi

Beyaz Saray: ABD, El Mencho'nun öldürüldüğü operasyonda Meksika'ya istihbarat desteği verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Meksika güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda kartel lideri El Mencho'nun öldürüldüğünü ve ABD'nin bu süreçte istihbarat desteği sağladığını açıkladı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin kartel lideri El Mencho'nun öldürüldüğü operasyonda Meksika'ya istihbarat desteği verdiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabınndan yaptığı paylaşımda, Meksika'da dün federal güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, ABD'nin, kartel lideri El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini kaydederek, operasyondaki iş birliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.

El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da 'üst düzey hedef' konumunda bulunduğunu vurgulayan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Jalisco Yeni Nesil Karteli'ni (CJNG) yabancı terör örgütü olarak tanımladığını anımsattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepki gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da kırmızı alarm! 120 binden fazla kişi hastaneye koştu
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler

"İşte futbol bu" dedirten maç! Tarihi seriyi bitirdiler
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti

Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti