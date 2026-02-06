Haberler

Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırı, istihbarat verilerine dayanarak gerçekleştirildi.

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir tekneye saldırı düzenlendiği kaydedildi.

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İstihbarat verilerinin teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

