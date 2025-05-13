ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Avrupa ile Rusya-Ukrayna Savaşında Ateşkes Görüşmeleri Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ele almak üzere Avrupalı üst düzey yetkililerle telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü. Açıklamada, "Liderler Ukrayna'da ateşkes ve barışa giden yolu ele aldılar" denildi.