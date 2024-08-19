ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail Başbakanı Netanyahu ile Görüştü

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Başbakanlık Ofisi'nde görüştü. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ile ABD'li Bakan Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi; görüşme olumlu geçti ve iyi bir atmosferde gerçekleşti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü" denildi.

İsrail'i 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından kabul edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başbakan Benyamin Netanyahu ile ABD'li Bakan Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi; görüşme olumlu ve iyi bir atmosferde geçti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Başbakan, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alan ve ısrarla üzerinde durduğu, rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin mevcut Amerikan önerisine İsrail'in bağlılığını yineledi."