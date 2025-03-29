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ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı

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ABD'de doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ekiplerince gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmesine karar verilmişti. Federal yargıç Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı. Mahkeme ayrıca, davalı listesindeki ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e şikayete yanıt vermeleri için süre tanıdı.

Türk doktora öğrencisinin sınır dışı edilmesi kararına ABD yargısı engel oldu.

ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerince gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

Yargıç, mahkemeye yapılan başvuru sonuçlanana kadar kararın durdurulmasına hükmetti.

Hükümetin 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

KONGRE ÜYELERİNDEN TEPKİ

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına Amerikalı siyasilerden de tepki var.

Onlarca Kongre üyesi gözaltı olayına tepki göstererek şeffaflık çağrısı yaptı.

ABD'li Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan yaklaşık 30 Kongre üyesi, Öztürk'ün gözaltına alınması konusunda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Direktör Vekili Todd Lyons'a hitaben mektup yazdı.

Öztürk'ün serbest bırakılmasını isteyen kongre üyeleri, "Yönetim, ülkenin yasal sakinlerini siyasi görüşlerini ifade ettikleri için gözaltına alamaz ya da sınır dışı edemez." ifadelerini kullandı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de Öztürk'ün salıverilmesini talep etti.

DAVALI LİSTESİ TRUMP, RUBİA VE NOEM

Mahkeme ayrıca, davalı listesindeki ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Başkan Vekili Todd Lyons, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) New England Sorumlu Özel Ajan Michael Krol ve Saha Ofisi Direktörü Patricia Hyde'da Öztürk'ün avukatının sunduğu tadil edilmiş dilekçe ve şikayet metnine yanıt vermeleri için süre tanıdı. Karara göre, davalıların 1 Nisan 2025 Salı günü saat 17:00'ye kadar mahkemeye resmi yanıt vermeleri gerekiyor.

Öztürk'ün avukatı, söz konusu gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu savunarak, derhal serbest bırakılması ve sınır dışı sürecinin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Yargıç Casper'ın kararı, davanın esası hakkında nihai bir hüküm olmasa da, Öztürk'ün yasal süreci tamamlanmadan ülkeden çıkarılmasını engelleyen geçici bir koruma işlevi görüyor.

İFTARA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı sırada göçmenlik dairesi görevlileri tarafından gözaltına alınmış, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Öztürk'ü, "Üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla." suçlamıştı.

ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıf65c67fhqj:

adalet böyle olur öğrenmek isteyenlere

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

adalete bak.Hakimi görevden alacaklar sürgün yiyecek adam..Hayatını mahvedecekler.İktidar parti televizyondan adamı hani ilan edecek şimdi.

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

ABD de adalet başkanin elinde değildir.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

AMERİKAYI DEĞİL AMA TRUMP ELEN MUSK İKİLİSİNİ SEVERİM AKILLI ADAMLAR

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

demek oradaki tekadam sorgulanıp yargılanamaz değil hak hukuk demokrasi adalet var halkını bırakın başka ülke vatandaşına sizin vatandaşınıza vermediğiniz özgürlüğü vermek için adalet sistemi tek vücut olmş ülkenin tepesindekilere karşı korkusuzca amansızca sert bir şekilde savunuyor oradaki işlemi durdurup tekadamların savunmalarını istemeye cüret eden mahkeme ve yargıçların hali bir ülkede olsa ne olurdu düşünmek bile istemiyorum suçlama yapacağına aynı cesareti bizim adalet sistemide gösterse

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

Şimdi size bir akp masalı anlatacağı. Rümeysa vize alirken her hangi bir siyasi etkinliğe karismayacagim diye beyanat vermiş.( Haksızlık haklılık konusu burada başlıyor vize alirken) Amaaa siz vize zorunluğu olmadan ingiltereden , Türkiye Cumhuriyetine girmeye çalışan basın muhabirini, halktan korkutugunuz ve basına baskı uyguladiginiz için BBC muhabirini haklı olduğu hâlde sınır dışı ettiniz. 2 yüzlülüğünüzü savunmayın bana

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