ABD'den Ortadoğu hamlesi! Tansiyonun yükseldiği bölgeye çok sayıda füze konuşlandıracak

ABD, İsrail ile Hamas arasındaki savaşla birlikte tansiyonun yükseldiği Ortadoğu'ya yeni füzeler konuşlandırma kararı aldı. Bölgede artan gerilime yanıt olarak THAAD füzeleri ile ek Patriot bataryaları bölgedeki Amerikan üslerine yerleştirilecek.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Ortadoğu'daki üslerine Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ile yeni Patriot bataryaları konuşlandırılacağı duyuruldu.

"NE KADAR ASKER GÖNDERİLECEĞİNE DAİR DETAY PAYLAŞILMADI"

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin konuşlandırılacak birliklere hazır olmaları talimatını verdi. Hangi üsse ne kadar asker gönderileceğine dair detay paylaşılmadı" denildi. Geçen hafta Amerika'nın Irak'taki üssüne 5 günde 4 saldırı olmuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.