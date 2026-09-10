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ABD'den Karayipler'de bir tekneye saldırı: 3 ölü

ABD'den Karayipler'de bir tekneye saldırı: 3 ölü
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ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği kaydedilerek, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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