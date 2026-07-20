Abd-İran Çatışmasında Gerilim Tırmanıyor: Irak'ta Bir ABD Askeri Öldü

( ANKARA ) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik dokuzuncu gece saldırı dalgasının tamamladığını duyurdu. Irak'ta İran saldırısının ardından bir İran İHA'sına ait mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.

CENTCOM'un X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ABD güçleri sabaha saat 05.00 itibarıyla İran'a yönelik hafta sonu saldırılarını tamamladı. Açıklamada, operasyonlarda İran'a ait askeri komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme tesisleri, deniz kabiliyetleri, füze ve insansız hava aracı fırlatma noktaları ile haberleşme ağlarının hedef alındığı belirtildi.

CENTCOM, saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve sivil denizcileri hedef alma kapasitesini daha da azaltmak olduğunu savundu. Açıklamada, "ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'ı sorumlu tutmaktadır. CENTCOM güçleri yüksek teyakkuz halinde, odaklanmış, etkili ve göreve hazırdır" ifadelerine yer verildi.

IRAK'TA B İ R ABD ASKER İ ÖLDÜ

Öte yandan CENTCOM, Irak'ın kuzeyinde İran'a ait düşürülen bir saldırı İHA'sının patlamamış mühimmatının kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında bir ABD askerinin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını açıkladı. CENTCOM ayrıca, cuma günü Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen İran saldırısının ardından sürdürülen arama çalışmalarında kimliği henüz belirlenemeyen insan kalıntıları bulunduğunu, bunların kimlik tespit sürecinin devam ettiğini bildirdi.

ÇAT I ŞMALAR SEK İZİNCİ GÜNÜNDE

ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar dokuzuncu gününe girerken, iki taraf da son günlerde birbirini kritik altyapıyı hedef almakla suçlanıyor. ABD, son operasyonlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehdit kapasitesini azaltmayı ve Ürdün'deki saldırıdan sorumlu tuttuğu İran Devrim Muhafızları'nı "cezalandırmayı" amaçladığını savunuyor. İran ise ABD'nin ülke içinde köprüler, havaalanı ve tren istasyonu gibi sivil altyapıyı hedef aldığını öne sürerken, Washington yalnızca askeri hedefler ve askeri lojistik altyapının vurulduğunu savunuyor.

İran medyası, gece saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Darkhoveyn'de inşa halindeki nükleer santral ile Keşm Adası'nın da saldırıya uğradığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) itidal çağrısı yaparken, tesiste son denetim sırasında nükleer madde bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: ANKA