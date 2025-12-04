Haberler

ABD'deki Türkler, yoğun göçmen denetimleriyle tedirgin

ABD'deki Türkler, yoğun göçmen denetimleriyle tedirgin
Güncelleme:
ABD'nin en yoğun Türk nüfusuna ev sahipliği yapan noktası olan New Jersey eyaletinin Paterson kenti, son yılların en yoğun göçmen operasyonlarından biriyle sarsıldı. Türk nüfusunun yaklaşık 30 bin kişiyle kentin yüzde 20'sini oluşturduğu Paterson'da, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı baskın, bölgede yaşayan Türkleri endişeye sürükledi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Paterson kenti, son günlerde peş peşe düzenlenen göçmen operasyonlarıyla büyük bir endişe yaşıyor. Ülkede, Türk nüfusunun en yoğun olduğu şehir olarak bilinen Paterson'da, ICE ekiplerinin sokaklarda kimlik kontrolleri yapması ve çok sayıda eve ile iş yerine baskın düzenlemesi, bölgedeki Türk toplumu arasında ciddi tedirginlik yarattı.

Esnaf "Müşteri gelmiyor, herkes dışarı çıkmaya çekiniyor" derken, gözaltına alınanlar arasında Türk vatandaşlarının da olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Türk sayısının 8-10 kişi arasında olduğu ileri sürüldü.

Görgü tanıklarının anlattığına göre ICE ekipleri yoldan geçen kişileri durdurup sorguladı, bazı iş yerlerine ve evlere kimlik kontrolü için girdi, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İNSANLAR SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYOR

Main Street çevresinde yoğun şekilde Türk işletmeleri bulunuyor. Bölgedeki esnaflar, operasyonun ardından sokakların boşaldığını ve müşteri sayısının keskin biçimde düştüğünü belirtiyor.

Bazı esnaflar, "İnsanlar adeta evlerine kapandı, kimse dışarı adım atmak istemiyor" derken, operasyonun göçmen yoğunluklu mahallede derin bir huzursuzluk yarattığını ifade ediyor.

Türk toplumu, hem gözaltı iddiaları hem de kimlik kontrollerinin agresif şekilde yapılması nedeniyle "Her an kapımız çalınabilir" endişesi taşıyor. Kentte yaşayan birçok Türk aile, operasyonların devam etmesinden ve çocuklarının günlük hayatının etkilenmesinden ciddi kaygı duyuyor.

TEDİRGİNLİK ARTIYOR

Paterson, ABD'deki en büyük Türk nüfusuna ev sahipliği yapan kent olarak biliniyor. Bu nedenle operasyonun kapsamı ve yöntemi, bölgede yaşayan Türkler arasında "Hedef alınıyor muyuz?" sorusunu gündeme getirdi.

Toplum temsilcileri, gözaltılarla ilgili net bir açıklama yapılmasını ve bölgede yaşayan göçmenlerin hukukî hakları konusunda bilgilendirilmesini talep ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıM D:

26 yildir bu şehire yakın bir yerde yasiyorum,son 6-7 yildir gocmenlerin gelmesiyle ( özellikle Türklerin) yasanmaz hale geldi,ne kadar tipi bozuk varsa sokaklarda dolasmaya başladı,umarim temizlenir hepsi.!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Çok iyi tüm fetöcüleri toplayın . Yollayın bize

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
