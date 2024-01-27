ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi 'iç savaş'a neden olur mu?

ABD yönetimi ile Meksika sınırında bulunan Teksas eyaleti arasında sınır anlaşmazlığı, dünya gündeminin baş sıralarına oturdu. Ülkede bir iç savaşın oluşacağı yönündeki iddialar, 25 eyalet yönetiminin Teksas'a destek vermesiyle daha da kuvvetlenirken bölgeden gelen haberler Teksas'ta herhangi bir askeri hareketliliğin olmadığı yönünde.

ABD Yüksek Mahkemesi, sınır devriyelerinin görevlerini yapması amacıyla Teksas eyaletinde Meksika sınırına yerleştirilen jiletli telleri kesebileceği yönünde bir karar verdi. Duruma tepki gösteren Teksas yönetimi, sınırdaki güvenliğin sağlanması için bu kararın uygulanmasının olumsuz sonuçlara neden olabileceğini açıkladı.

25 EYALETTEN TEKSAS'A DESTEK

ABD'deki 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Teksas eyaleti arasındaki sınır güvenliği geriliminde Teksas'a destek veren bildiri yayımlayarak "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

ABD'DE İÇ SAVAŞ MI ÇIKACAK?

Teksas Valisi Gregg Abbott, yüksek mahkemenin aldığı kararı, "işgal" olarak yorumlarken ülkeye sınırdan girenlerin içerisinde teröristlerin ve çete üyelerinin olma tehlikesine dikkat çekti. Ülkede ortaya çıkan gerilim, "ABD'de iç savaş mı çıkıyor?" sorusuna neden olurken bölgeden gelen haberler, şu an için bir "çatışma" ihtimalinin olmadığına işaret etti.