ABD'deki silahlı saldırının şüphelisi, 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' suçlamasıyla yargılanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Cole Tomas Allen'ın, 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin şüphelisi, dün hakim karşısına çıktı. Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, olayla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pirro, şüphelinin 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' dahil 3 ayrı suçtan yargılanacağını açıkladı. Pirro, "Bu olay, ABD Başkanı'na yönelik bir suikast girişimiydi; sanık niyetini açıkça ortaya koydu ve bu niyet, elinden geldiğince çok sayıda üst düzey kabine üyesini ortadan kaldırmaktı" ifadelerini kullandı.

Cole Tomas Allen'ın duruşma öncesinde tutuklu kalmasını talep ettiklerini ve ilk duruşmanın 30 Nisan'da yapılacağını kaydeden Pirro, şüphelinin Trump'a yönelik suikast girişiminin yanı sıra 'ağır suç işleme niyetiyle ateşli silah taşımak' ve 'şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak' ile suçlandığını belirtti. Başsavcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Allen'ın 'ömür boyu hapis cezası' alabileceğini söyledi.

