ABD'de yeni seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor, şu ana kadar 5 ölü var
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni seri katil iddiası ortaya atıldı. 35 yaşlarındaki şahsın şu ana kadar 5 kişiyi öldürdüğü ve özellikle erkekleri hedef aldığı öne sürüldü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen toplu saldırılar henüz hafızalardan silinmemişken, bölgeden yeni gelen bir haber daha korkuya neden oldu.
5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
ABD'de yaşayan YouTuber Bailey Sarian, sosyal medya hesabından yeni bir seri katilin sokaklarda olduğu bilgisini paylaştı. Sarian'in iddiasına göre California'da dolaşan seri katil, şu anda 5 kişiyi öldürdü.
HENÜZ YAKALANMADI
Sarian, katilin 35'li yaşlarında olduğunu ve henüz yakalanamadığını iddia etti. Katille ilgili "Sadece erkekleri hedef alıyor" ayrıntısı da ayrıca dikkat çekti.
İşte o paylaşım: