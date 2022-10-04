ABD'de yeni seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor, şu ana kadar 5 ölü var

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni seri katil iddiası ortaya atıldı. 35 yaşlarındaki şahsın şu ana kadar 5 kişiyi öldürdüğü ve özellikle erkekleri hedef aldığı öne sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen toplu saldırılar henüz hafızalardan silinmemişken, bölgeden yeni gelen bir haber daha korkuya neden oldu.

5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

ABD'de yaşayan YouTuber Bailey Sarian, sosyal medya hesabından yeni bir seri katilin sokaklarda olduğu bilgisini paylaştı. Sarian'in iddiasına göre California'da dolaşan seri katil, şu anda 5 kişiyi öldürdü.

HENÜZ YAKALANMADI

Sarian, katilin 35'li yaşlarında olduğunu ve henüz yakalanamadığını iddia etti. Katille ilgili "Sadece erkekleri hedef alıyor" ayrıntısı da ayrıca dikkat çekti.

İşte o paylaşım: