ABD'de ünlü CEO'ya silahlı saldırı kamerada
ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson, New York'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Thompson'ın vurulduğu an güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'a silahlı saldırı düzenlendi. Thompson, New York'ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
SALDIRGANI BULANA 10 BİN DOLAR ÖDÜL
Polis, saldırıda maskeli bir şüphelinin Thompson'ı hedef aldığını açıklarken, henüz saldırının nedenine ilişkin bir detay paylaşmadı. Polis, son olarak Central Park'ta görülen şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanacak bilgi paylaşımı ve ihbara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
VURULDUĞU AN ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Thompson'ın vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde saldırganın ünlü CEO'nun arkasından gelerek silahını peş peşe ateşlediği görülüyor.