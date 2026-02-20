Haberler

ABD'de skandal olay! Uçağa binebilmek için köpeğini terk etti

Güncelleme:
ABD'de hayvanseverleri ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda, evrak eksikliği nedeniyle uçağa alınmayan köpeğini kontuara bağlayıp bırakan kadın gözaltına alındı. Köpek, 10 günlük yasal sürenin ardından koruma altında ve yeni bir yuva arayışına geçildi.

  • ABD'nin Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, 'Jet Blue' adlı Goldendoodle cinsi köpeğini bilet kontuarında terk etti.
  • Kadın, köpeğin hizmet köpeği olarak seyahat etmesi için gereken evrakları sunamadığı için biniş kartı alamadı.
  • Köpek, hayvan koruma hizmetlerine teslim edildikten sonra 'Retriever Rescue of Las Vegas' adlı kuruluşun bakımına verildi ve şu an güvende olduğu bildirildi.

ABD'nin Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndaşaşkına çeviren bir olay yaşandı. "Jet Blue" isimli 2 yaşındaki Goldendoodle cinsi köpek sahibi tarafından bilet kontuarında terk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kadının köpeğiyle bilet kontuarına geldiği, ancak hayvanın "hizmet köpeği" olarak seyahat etmesi için gereken evrakları sunamadığı görüldü.

Biniş kartı alamayan kadın, köpeğinin tasmasını bilet kontuarına bağlayarak bölgeden uzaklaştı.

"TAKİP CİHAZI VAR, BANA GERİ DÖNER"

Polis ekipleri, ihbar üzerine havalimanında yaptıkları aramada kadını biniş kapısında buldu. Gözaltına alınma sırasında memurlara direnen kadın, köpeğin üzerinde bir takip cihazı olduğunu, bu yüzden onu geride bırakmasının bir sorun teşkil etmediğini ve köpeğin kendisine geri döneceğini ima eden ifadeler kullandı.

Las Vegas Metropoliten Polis Departmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bunu söylemek zorunda olduğumuza inanamıyoruz ama lütfen köpeğinizi havalimanında ya da başka bir yerde terk etmeyin" uyarısında bulundu.

SEVİMLİ HAYVAN KORUMA ALTINDA

Havalimanı personeli ve polis memurları tarafından muhafaza edilen köpek, daha sonra hayvan koruma hizmetlerine teslim edildi.

Yasaların öngördüğü 10 günlük bekleme süresi boyunca sahibinin köpeği geri almaması üzerine, Jet Blue "Retriever Rescue of Las Vegas" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun bakımına verildi.

Retriever Rescue of Las Vegas, yaptığı açıklamada Jet Blue'nun şu an güvende ve koruyucu aile yanında olduğunu bildirdi.

Kuruluş, köpeğin yaşadığı bu travmanın ardından ona ömür boyu sadakat ve güvenlik sunacak bir aile seçmek konusunda oldukça titiz davranacaklarını belirtti.

Merve Yaz
