ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), New Mexico eyaletinde 18 yaşındaki bir adam, rastgele ateş açarak 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bir saldırı gerçekleştirdi. Polis, saldırganı ölü olarak ele geçirdi.

Farmington Polis Şefi Steve Hebbe basın açıklamasında, bir silahlı saldırganın etrafa rastgele ateş açarak 3 sivilin ölmesine 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Hebbe, olaya müdahale eden iki polisin de yaralandığı olayda saldırganın ölü ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının biri yarı otomatik olmak üzere 3 silahla bir süre sokaklarda yürüyerek önüne gelen "ev, araba ve insan" her şeye ateş açtığını ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Farmington polisi, 18 yaşındaki saldırganın kimliği hakkında bilgi vermezken, saldırının sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham yaptığı açıklamada, kurbanların aileleri için dua ettiğini ve 'silahlı şiddetin, ülkedeki insanları nasıl yok ettiğini bir kez daha hatırlattığını' belirtti.