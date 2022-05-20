ABD'de New York sonrası Chicago'da da silahlı saldırı düzenlendi: 2 ölü, 10 yaralı - Haberler

ABD'de New York sonrası Chicago'da da silahlı saldırı düzenlendi: 2 ölü, 10 yaralı
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ABD'nin Chicago kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bilgisi edinildi. Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada ise şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Öte yandan yapılan saldırının geçtiğimiz hafta New York'ta yapılan saldırıyla bir bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinin en yoğun bölgelerinden olan Near North Side semtinde 22.40 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Chicago polis sözcüsü Tom Ahern olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini kaydeden Ahern, bir şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapılmazken, çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Bölgedeki Red Line tren hattında polis tarafından arama yapıldığı ve yolcuların tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ÜLKENİN BATISINDA SİYAHİLER HEDEF ALINMIŞTI
New York'ta düzenlenen silahlı saldırıda Amerikalı siyahiler hedef alınmıştı. Payton Gendron isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.