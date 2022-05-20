ABD'de New York sonrası Chicago'da da silahlı saldırı düzenlendi: 2 ölü, 10 yaralı - Haberler

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinin en yoğun bölgelerinden olan Near North Side semtinde 22.40 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Chicago polis sözcüsü Tom Ahern olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini kaydeden Ahern, bir şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapılmazken, çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Bölgedeki Red Line tren hattında polis tarafından arama yapıldığı ve yolcuların tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÜLKENİN BATISINDA SİYAHİLER HEDEF ALINMIŞTI

New York'ta düzenlenen silahlı saldırıda Amerikalı siyahiler hedef alınmıştı. Payton Gendron isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya