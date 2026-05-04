ABD'de silahlı saldırı: 10 yaralı
ABD'nin Oklahoma eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Oklahoma polisi, yerel saatle 21.00 sıralarında Arcadia Gölü yakınlarında ateş açıldığına dair çok sayıda ihbar alındığını duyurdu. Yetkililer, açılan ateş sonucu yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Saldırının Arcadia Gölü yakınlarında düzenlenen bir parti sırasında meydana geldiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı