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ABD'de şiddetli fırtına nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerinde yaşanan fırtınalar sonucunda ölü sayısının 33'e yükseldiği bildirildi. Olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletlerini etkisi altına alırken, binlerce kişi evini kaybetti.

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldı. Binlerce kişinin evini kaybettiği fırtınalar sebebiyle 33 kişinin hayatını kaybettiği, en az 29 kişinin de yaralandığı belirtildi.

FIRTINA DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor.

ABD'de şiddetli fırtına nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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