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ABD'de rüzgar enerjisi projelerinin durması nedeniyle 12 milyon ev karanlığa gömülebilir

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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kararnamesiyle açık deniz rüzgar enerjisi projelerini süresiz olarak durdurdu. Karar, ülkede bu alanda enerji tüketen yaklaşık 12 milyon hanenin elektrik tedarik sorunu yaşayama ihtimalini gündeme getirdi.

Uluslararası anlaşmalardan birer birer çekilen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez yenilenebilir enerjilere karşı bir mücadeleye girişti. Trump, başkanlık kararnamesiyle açık deniz rüzgar enerjisi projelerini süresiz olarak durdurdu. Bu karar, ABD kıyılarında yapılacak yeni rüzgar enerjisi kiralamalarını engelliyor ve mevcut projelerin geleceğini belirsizleştiriyor.

ELEKTRİK TEDARİĞİNDE RİSK ARTTI

Enerji uzmanlarına göre, bu karar 30 gigawatt'tan fazla enerji üretimini tehlikeye atıyor. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla, 12 milyon evin ihtiyacı kadar elektrik üretimi sağlanabilirdi. Ancak bu projelerin durdurulması, ABD'nin yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini olumsuz etkileyebilir.

TRUMP, FOSİL YAKITLARDAN YANA

Henüz inşa aşamasındaki 5 gigawatt'lık projeler, bu yeni düzenlemelerden etkilenmeyecek. Ancak, ilerleyen dönemlerde bu projeler de engellerle karşılaşabilir. Trump yönetimi, rüzgar enerjisi projelerine karşı fosil yakıtların üretimini artırmayı hedefliyor. Bu hamle, fosil yakıt lobilerinin desteğiyle gerçekleşiyor, ancak çevreciler ve yenilenebilir enerji savunucuları için büyük bir darbe anlamına geliyor.

ABD'de rüzgar enerjisi projelerinin durması nedeniyle 12 milyon ev karanlığa gömülebilir
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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