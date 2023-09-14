ABD'de polis aracının çarptığı kadın hakkında şaka yapan polis görüntüleri paylaşıldı

ABD'nin Seattle kentinde bir polis aracının 23 yaşındaki bir kadına çarparak öldürmesi sonrasında olay yerine intikal eden başka bir polisin, kadın hakkında şaka yaparak güldüğü anların görüntüsü paylaşıldı.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir polis aracı, 23 Ocak'ta karşıya geçerken Jaahnavi Kandula adlı genç kadına çarpmış ve kadın yaşamını yitirmişti. Olay yerine intikal eden Daniel Auderer adlı polisin, başka bir meslektaşıyla 24 Ocak'ta yaptığı telefon konuşması, polis merkezinde çalışan bir kişi tarafından duyulmuş ve Auderer'in kaza kurbanı kadın hakkında şaka yaparak gülmesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Seattle polisi, şeffaflık politikası gereği 12 Eylül'de polis memuru Daniel Auderer'in telefon konuşmasının duyulduğu vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntüde, Daniel Auderer, genç kadın hakkında "Ama öldü" ifadelerini kullanarak gülüyor ve "Hayır, sıradan bir insan. Evet, sadece bir çek yazın" diyerek gülmeye devam ettiği duyuluyor. Auderer telefon konuşmasında ayrıca "On bir bin dolar. Zaten 26 yaşındaydı. Sınırlı bir değeri vardı" dediği duyuluyor.