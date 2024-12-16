Üye Girişi
Haberler
Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
Trump, hem Türkiye'yi hem de Erdoğan'ı öve öve bitiremedi
Türkiye'den Suriye geçici hükümeti ve HTŞ lideri ile ilk temas
Yeni ekip ilk görüşmesini Esad'ı deviren liderle yapacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
"Her şeyi küçük gösteriyorlar"

ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Abundant Life Christian adlı okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula silahlı saldırı düzenlendi. Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılarak, saldırganın etkisiz hale getirilmiş olabileceği belirtildi.

400 ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Özel bir okul olan Abundant Life Christian, anaokulundan 12'nci sınıfa kadar eğitim veriyor ve yaklaşık 400 öğrencisi bulunuyor. ABD'de geçtiğimiz yıl 349, bu yıl ise 322 okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Öte yandan saldırgan okulun öğrencisi olduğu ve saldırıdan sonra kendisini de vurduğu bildirildi.

ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
img

"Her şeyi küçük gösteriyorlar"
img

Takım arkadaşlarını yerden yere vurdu
img

Trump, hem Türkiye'yi hem de Erdoğan'ı öve öve bitiremedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Dev maçta goller yağmur gibi
Dev maçta gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Kara Kartal'a Adana'da büyük şok
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu

Son Dakika Haberleri

Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray – Trabzonspor)? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) ADS BJK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Osimhen neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray - Trabzonspor)? Galatasaray Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray TS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Artvin okullar tatil mi (Şavşat – Murgul – Borçka)? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Gaziantep okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Gaziantep'te okul yok mu (Gaziantep Valiliği Açıklaması)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.