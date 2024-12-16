ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula silahlı saldırı düzenlendi. Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılarak, saldırganın etkisiz hale getirilmiş olabileceği belirtildi.

400 ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Özel bir okul olan Abundant Life Christian, anaokulundan 12'nci sınıfa kadar eğitim veriyor ve yaklaşık 400 öğrencisi bulunuyor. ABD'de geçtiğimiz yıl 349, bu yıl ise 322 okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Öte yandan saldırgan okulun öğrencisi olduğu ve saldırıdan sonra kendisini de vurduğu bildirildi.