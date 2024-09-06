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ABD'de okul saldırısının ardından baba gözaltına alındı

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ABD'nin Georgia eyaletinde, 14 yaşındaki Colt Gray tarafından eğitim gördüğü okula düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından baba Colin Gray (54) de gözaltına alındı.

ABD'nin Georgia eyaletinde, 14 yaşındaki Colt Gray tarafından eğitim gördüğü okula düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından baba Colin Gray (54) de gözaltına alındı.

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Colin Gray bugün erken saatlerde birçok suçtan gözaltına alındı. Oğlu Colt'un silahı almasına bilerek izin vermiştir. Öğrenciler ve veliler için çok zor bir dönemden geçiyoruz ve birçoğu korkuyor. Muhtemelen bugün eyaletin çeşitli okullarında başka öğrencilerin tehditler savurduğuna dair haberleri görmüşsünüzdür. Bu olayların her birinde polis, her konuyu ciddiye aldığımız için suçlamalarda bulundu ve gözaltılar yaptı. Colin, Colt Gray'in babası. Kendisine 4 kez kasıtsız adam öldürme, 2 kez ikinci derece cinayet ve 8 kez çocuklara zulüm suçlamaları yöneltilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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