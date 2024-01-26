Üye Girişi
Haberler

ABD'de Nitrojen Gazıyla İdam Tartışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

ABD'nin Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla idam edilen hükümlü Kenneth Smith'in idam yöntemi insan haklarına aykırı mı tartışması başlattı. Eyalet Başsavcısı adaletin yerini bulduğunu belirtirken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri yeni yöntemi eleştirdi.

ABD'nin Alabama eyaletinde hükümlü Kenneth Smith'in ülkede ilk defa nitrojen gazıyla dün idam edilmesini takiben idam yönteminin, insan haklarına aykırı olup olmadığı tartışması başladı. Eyaletinin Başsavcısı Steve Marshall "Adalet yerini buldu" açıklamasını yaptı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise 'denenmemiş idam yöntemini' şiddetle eleştirdi.

Kenneth Smith kiralık katil olarak 1988 yılında Elizabeth Sennett'i bıçaklayarak öldürmek suçundan idam cezası almış ve 2022 yılında iğneyle idamı süre yetmediği için durdurulmuştu. Smith dün saf nitrojen gazını soluma yöntemiyle idam edildi, daha önce denenmemiş ve etkileri bilinmeyen bir yöntem olarak idam yöntemi tartışmaları başlattı.

Alabama Eyalet Savcısı Steve Marshall idam sonrası "Adalet yerini buldu" açıklaması Elizabeth Sennett cinayetini detaylı olarak anlattı. Savcı Marshall şu açıklamalarda bulundu;

"Bu gece aynı zamanda ülkede ve dünyada nitrojen hipoksisinin infaz yöntemi olarak kullanıldığı bir ilk oldu. İnfaz yöntemine izin veren yasa 2018 yılında yürürlüğe girdi, etkili ve insani bir infaz yöntemi olması amaçlanmıştı ve artık kanıtlandı."

VOLKER TÜRK AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk adına ise "Türk, bu yeni ve denenmemiş azot gazıyla boğma yönteminin işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye yol açabileceği yönündeki ciddi endişelere rağmen, Kenneth Eugene Smith'in Alabama'da idam edilmesinden derin üzüntü duymaktadır" açıklaması yapıldı.

ELIZABETH SENNETT CİNAYETİ

Alabama eyaletinde Elizabeth Sennett'in papaz kocası 1988 yılında eşini öldürtmek için kiralık katil tutmuş, Kenneth Smith ve beraberindeki kişi Elizabeth Sennett'i adam başı 1000 dolar karşılığında evinde bıçaklayarak öldürmüştü. Smith'e cinayet öncesi silah alması için ekstra para verilmiş ancak Smith, silah almayarak parayla uyuşturucu madde almış ve cinayette bıçak kullanmıştı. Smith ve arkadaşı işlediği suçtan ölüm cezasına çarptırıldı ve 2022 yılında infaz ekibi, Alabama Yüksek Mahkemesi tarafından verilen ölüm emrinin sona ermesinden önceki sürede damar yollarını açamadığı için infaz durdurulmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Alabama İnsan Hakları Suç Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title