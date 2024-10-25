ABD'de McDonald's ürünlerinde tespit edilen koli basili nedeniyle hasta sayısı 75'e çıktı

ANKARA (AA) - ABD'nin 13 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 75'e çıktığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 13 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 75'e yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

CDC 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.