ABD'de küçük uçak düştü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Oregon eyaletinde meydana gelen kazada, bir küçük uçak elektrik tellerine çarparak düştü ve 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Oregon eyaletinde küçük uçak, elektrik tellerine çarparak düştü. Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kaza, 16 Aralık'ta yerel saatle 16.55 sıralarında meydana geldi. Tek motorlu küçük uçak, Polk ilçesinde elektrik tellerine çarparak düştü. Independence Polis Departmanı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, "Independence Polis Departmanı, Federal Havacılık İdaresi ile birlikte kazayı soruşturuyor" denildi.