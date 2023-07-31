Üye Girişi
Haberler

ABD'de küçük uçak denize çakıldı

Dünya Haberleri

ABD'nin New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük uçak denize çakıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

- ABD'de küçük uçak denize çakıldı

NEW HAMPSHIRE - ABD'nin New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük uçak denize çakıldı.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yer alan Hampton Beach'te geçtiğimiz cumartesi günü çok sayıda kişi plajda bulunduğu sırada tek motorlu Piper PA-18 tipi uçak denize çakıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Hampton Polis Şefi Alex Reno yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce bir pankart çektiğini ve pilotun herhangi bir yara almadan kazadan kurtulduğunu belirtti.

Yerel basında yer alan haberlerde, uçağın yakınlardaki Hampton Havaalanı'ndan kalkış yaptığı ve düşmeden önce Hampton Beach ve Salisbury Beach boyunca birkaç tur attığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri New Hampshire Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title