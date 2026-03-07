Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

ABD'de " İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine" yönelik istihbarat raporu hazırlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'a sunulduğu öne sürüldü.

OLASI SENARYOLAR MASAYA YATIRILDI

Washington Post'un (WP) raporun içeriğine aşina üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'da ABD yanlısı bir yönetim getirme planı hakkında şüpheler gündeme getirildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılarından yaklaşık bir hafta önce tamamlandığı belirtilen raporda, İran liderliğine karşı dar veya hükümet kurumlarını da içeren daha geniş kapsamlı saldırılar sonrası olası senaryolar değerlendirildi.

Raporun bulgularına aşina olan kişiler, mevcut istihbaratın her iki durumda da İran'ın dini ve askeri kurumlarının, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi dahil, iktidarın sürekliliğini korumak için tasarlanmış protokolleri izleyerek yanıt vereceği sonucuna varıldığını aktardı.

MUHALEFETİN KONTROLÜ ELE GEÇİRME İHTİMALİ "OLASI DEĞİL"

Söz konusu gizli rapor hakkında konuşan kaynaklar, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda İran'da parçalanmış durumdaki muhalefetin ülkenin kontrolünü ele geçirme ihtimalinin "olası olmadığını" öne sürdü.

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi, Washington'da 18 istihbarat teşkilatının kolektif bilgeliğini temsil etmek amacıyla ABD tarafından toplanan üst düzey analizlerini koordine eden ve tahminler üreten deneyimli analistlerden oluşuyor ve doğrudan Ulusal İstihbarat Direktörü'ne bağlı bulunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.