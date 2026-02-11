Haberler

ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

ABD Federal Havacılık İdaresi, Teksas'ın El Paso şehri üzerindeki hava sahasını "özel güvenlik nedenleriyle" 10 gün boyunca uçuşa kapattı. 11 Eylül'den beri bölgede böyle bir durum yaşanmadığı belirtilirken uçuş yasağının güvenlik kaynaklı alındığı bildirildi.

  • ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Teksas'ın El Paso kentine yönelik ve buradan yapılan tüm uçuşları 10 gün süreyle geçici olarak durdurdu.
  • FAA, kısıtlamanın 'özel güvenlik gerekçeleri' nedeniyle alındığını açıkladı.
  • El Paso Uluslararası Havalimanı yetkilileri, kararın güvenlik kaynaklı göründüğünü belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Teksas'ın El Paso kentine yönelik ve buradan yapılan tüm uçuşları 10 gün süreyle geçici olarak durdurdu. Önceden herhangi bir duyuru yapılmadan yürürlüğe giren geçici uçuş yasağı, kentte geniş yankı uyandırdı.

10 GÜN BOYUNCA TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

FAA, havalimanına iniş ve kalkış yapan tüm uçak seferlerinin durdurulduğunu duyurdu. Kararın 10 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi. FAA, kısıtlamanın gerekçesine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. El Paso Uluslararası Havalimanı yetkilileri ise kararın kısa süre önce bildirildiğini ve güvenlik kaynaklı göründüğünü açıkladı.

"11 EYLÜL'DEN BERİ BÖYLE BİR DURUM YAŞANMADI"

Bölgede yayın yapan yerel bir haber platformunun kurucusu Robert Moore, hava sahasının kapatılmasının sanayi kenti El Paso'da ciddi aksamalara yol açacağını belirtti. Moore, "11 Eylül'den bu yana burada böyle bir durumla karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL GÜVENLİK GEREKÇESİ" AÇIKLAMASI

FAA'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, El Paso ve New Mexico'nun güneyini kapsayan hava sahasındaki kısıtlamanın "özel güvenlik gerekçeleri" nedeniyle alındığı belirtildi. Ancak kurum, kararın ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

El Paso'dan sefer düzenleyen ticari hava yolu şirketlerinin kısıtlamadan haberdar edildiği kaydedildi. Yolculara, uçuş durumlarıyla ilgili güncel bilgi almak için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı El Paso, Teksas'ın en büyük altıncı, ABD'nin ise en kalabalık 25 kentinden biri konumunda bulunuyor. Meksika'nın Ciudad Juarez kentiyle sınır komşusu olan şehirdeki havalimanı, 2025'in ilk 11 ayında 3,5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. El Paso Uluslararası Havalimanı, Batı Teksas, Güney New Mexico ve Kuzey Meksika için önemli bir ulaşım merkezi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Dünya
