Haberler

ABD'de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor

ABD'de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE operasyonunda 5 yaşındaki çocuğun babasıyla birlikte gözaltına alınmasının üzerinden bir hafta geçti. Tepkiler sürerken çocuğu ziyaret eden ABD'li yetkili, çocuğun depresyonda olduğunu, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirdiğini, iştahının kesildiğini ve sürekli okula ne zaman döneceğini sorduğunu anlattı.

  • ABD'nin Minnesota eyaletinde 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos, babasıyla birlikte 1 haftadır gözaltında tutuluyor.
  • Liam Conejo Ramos'un iştahı kesildi ve günün çoğunu uyuyarak geçiriyor.
  • Liam Conejo Ramos, sürekli okula geri dönüp dönemeyeceğini soruyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonunda babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikte 5 yaşındaki Liam Conejo Ramosa 1 haftadır gözaltında. Tepkiler sürerken Texas'ta bir göçmen gözaltı merkezine gönderilen baba ve oğlu ile görüşen yetkililer çocuğun çok mutsuz olduğunu, günün çoğunu uyuyarak geçirdiğini ve sürekli ne zaman okula gideceğini sorduğunu anlattı.

"İŞTAHI KESİLDİ, OKULA DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNİ SORUYOR"

MS Now'ın haberine göre; ABD'li Temsilci Joaquin Castro, baba Conejo Arias ile görüştüğünü belirterek, küçük Liam'ın gözaltı sürecinden ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

Castro'nun aktardığına göre baba, oğlunun son günlerde derin bir depresyon yaşadığını, iştahının kesildiğini ve sürekli okula geri dönüp dönemeyeceğini sorduğunu söyledi. Temsilci Castro, bir çocuğun bu koşullar altında tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, göçmenlik uygulamalarının çocukların psikolojisi üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"GÜNÜN ÇOĞUNU UYUYARAK GEÇİRİYOR"

Çarşamba gecesi düzenlenen buluşmada Castro, Liam'ın durumu konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu söyledi. Castro, "Onun için endişeliyim çünkü birlikte olduğumuz süre boyunca sürekli uyuyordu. Babası, günün büyük bölümünü depresyonda olduğu için uyuyarak geçirdiğini, düzgün beslenmediğini, annesini, sınıf arkadaşlarını ve okulunu özlediğini söylüyor" dedi.

İlgili Haberler
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

Castro, yaşananların yalnızca bu aileyle sınırlı olmadığını belirterek, çocukların gözaltı merkezlerinde tutulmasının insan hakları açısından ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi ve yetkililere çocuğun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Dünya
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı