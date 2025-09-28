ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Haberler

ABD'nin North Carolina eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırının Southport kentindeki Cape Fear Nehri kıyısındaki bir kulüpte gerçekleştiği ve saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açtığı belirtildi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

KULÜBE, TEKNEDEN ATEŞ AÇILDI

ABD'nin North Carolina eyaletinin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısındaki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

