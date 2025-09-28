ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
KULÜBE, TEKNEDEN ATEŞ AÇILDI
ABD'nin North Carolina eyaletinin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısındaki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya