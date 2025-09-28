ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

KULÜBE, TEKNEDEN ATEŞ AÇILDI

ABD'nin North Carolina eyaletinin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısındaki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.