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ABD'de filmleri aratmayacak soygun sahnesi

Dünya Haberleri

ABD'nin New York eyaletinde oyun videolarını aratmayacak bir soygun gerçekleşti. Silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra da aşağı inip sürücüyü soydu.

Görüntülerde aracı kovaladıktan sonra çarparak durdurduğu görülen soyguncu, daha sonra arabanın çamını kırarak sürücünün paralarını çaldığı anlaşılıyor.

20 BİN DOLAR ÇALDILAR

Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, soyguncunun araca bilerek çarptığını aktardı.

Kendi arabasından silahıyla birlikte inen saldırgan, kovaladığı aracın kapısını açarak 55 yaşındaki sürücünün 20 bin dolarını çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Söz konusu olay, soygun sırasında caddede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

ABD'de filmleri aratmayacak soygun sahnesi

Haberler.com / Yavuz Selvi - Dünya

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