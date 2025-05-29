ABD'de Federal Yargıç, Mahmud Halil'in Sınır Dışı Edilmesinin Anayasaya Aykırı Olabileceğini Belirtti

ABD'de federal yargıç, gözaltına alınan Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesinin 'muhtemelen' anayasaya aykırı olacağını belirtti.

ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alınan Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesinin 'muhtemelen' anayasaya aykırı olacağını bildirdi. ABD basınındaki habere göre, New Jersey'deki federal yargıç Michael Farbiarz, 8 Mart'tan bu yana Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde tutulan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil hakkında yeni bir karar verdi.

Farbiarz, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin atıfta bulunduğu göçmenlik yasasının bir bölümünün, Halil'in ABD'de söylediği sözler nedeniyle sınır dışı edilmesi için bir gerekçe olarak kullanılamayacağına hükmetti. Bu nedenle yargıç, Halil'i sınır dışı etme çabalarının 'muhtemelen' anayasaya aykırı olduğunu kaydetti. Halil'in Trump yönetiminin sınır dışı kararına itirazının başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktaran Farbiarz, buna rağmen serbest bırakılması kararını vermedi.