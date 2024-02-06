ABD'de Federal Mahkeme, Trump'ın Başkanlık Dokunulmazlığı Olmadığına Karar Verdi

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Donald Trump'ın başkanlık dokunulmazlığı olmadığına ve 2020 seçimlerini iptal ettirmek için komplo kurma suçlamasıyla yargılanabileceğine karar verdi.

Eski bir başkanın yargılanması açısından dava dönüm noktası niteliğinde görülüyor.

Trump, başkan olarak görev alanı kapsamında hareket ettiğini belirtmiş ve cezai suçlamalardan muaf olduğunu iddia etmişti.

Ancak Salı günü Washington DC'de mahkemenin oybirliğiyle aldığı karar bu iddiayı çürüttü.

Karar, yıllardır çeşitli davalarla mücadele ederken başkanlık dokunulmazlığından bahseden Trump açısından bir geri adım oldu.

Temyiz mahkemesinin üç yargıcı, "Eski Başkan Trump'ın, bir başkanın yürütme gücü üzerindeki en temel denetimi - seçim sonuçlarının tanınması ve uygulanması - etkisiz hale getirecek suçlar işleme konusunda sınırsız yetkiye sahip olduğu iddiasını kabul edemeyiz" görüşünü dile getirdi.

"Bu ceza davasının amacı doğrultusunda, eski Başkan Trump, diğer ceza davası sanıklarının sahip olduğu tüm savunmalara sahip vatandaş Trump haline gelmiştir" denildi.

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung karardan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada eski başkanın temyize gideceğini söyledi.

Temyize gidilmesi halinde dava muhafazakarların 6-3 çoğunluğa sahip olduğu Yüksek Mahkeme'ye gidebilir. Trump'ın bunu yapmak için 12 Şubat'a kadar süresi var.

Cheung, "Eğer bir başkana dokunulmazlık verilmezse, görevden ayrılacak her başkan hemen karşı tarafça suçlanacaktır. Tam dokunulmazlık olmadan bir ABD başkanı düzgün bir şekilde görev yapamaz" dedi.

77 yaşındaki Trump, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın zaferini bozmak için komplo kurmak ve görevde kalmak için sahtekarlık yapmakla suçlanıyor.

Davanın duruşması 4 Mart olarak planlanmıştı, ancak dokunulmazlık talebiyle ilgili karar verilinceye kadar ertelendi. Davanın Yüksek Mahkeme'ye taşınması halinde duruşma aylarca ertelenebilir.

Geçtiğimiz ay, üç yargıçtan oluşan bir heyet davayı Temyiz Mahkemesi'nde dinledi.

Trump'ın avukatı, Kongre tarafından görevden alınmaya mahkum edilmeyen bir başkanın cezai kovuşturmaya tabi tutulamayacağı savunmasını yaptı. Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından görevden alındığını ancak Senato tarafından mahkum edilmediği belirttildi.

Davaya başkanlık eden yargıç bu argümanı Aralık ayında reddetmişti. Yargıç Tanya Chutkan, başkanlığın "ömür boyu 'hapisten kurtulma' hakkı vermediğini" ifade etmişti.

Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan adayı olarak görülen Trump, Iowa ve New Hampshire eyaletlerindeki ön seçimleri kazandı.