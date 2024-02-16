ABD'de ev sahibi, kötü yorum yapan kiracısının başka kadınla çekilmiş fotoğrafını karısına yollayarak intikam aldı

Amerika'da günlük kiralık ev tutan adam, ev sahibi hakkında kötü yorum yapınca, ev sahibi adamın başka bir kadınla çekilmiş fotoğrafını eşine yollayarak intikam aldı.

ABD'de yaşanan bir olayda, günlük ev kiralayan bir kişi, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık sonucunda eşine başka bir kadınla çekilmiş bir fotoğrafın gönderildiğini iddia etti. ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan olayda, Shawn Mackey isimli bir adam, 9 Eylül ile 11 Eylül tarihleri arasında üç yatak odalı bir ev kiraladı.

Ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan Mackey, ev sahibinin 17 Eylül'de kendisine mesaj atarak başka bir kadınla olan fotoğraflarını ifşa etmekle tehdit ettiğini iddia etti. Mesajda şöyle yazıyordu: "Merhaba Shawn, umarım iyisindir. Fotoğrafları ve videoları Teresa'ya ileteyim mi, yoksa sen mi göstermek istersin?"

Üç gün sonra Fohler'in resimleri Mackey'nin eşine "güzel çanta" konu başlığıyla e-postayla gönderdiği iddia edildi. E-postada şöyle yazıyordu: "Çantana bayıldım, nereden aldın?" ve Mackey'nin başka kadınla birlikte olduğu güvenlik kamerası görüntüleri yer alıyordu. Olay mahkemeye yansıdı.

Davacı, Airbnb'nin "böylesine yasadışı ve iğrenç bir davranış karşısında herhangi bir düzgün insanın ve düzgün bir şirketin göstereceği tepkiyi göstermek yerine kendisini desteklemediğini" iddia etti. Mackey, "ekonomik zararlar ve evliliğine verilen zararlar" ile mahremiyetinin ihlal edilmesi sonucu duygusal zararlar için dava açtı.