ABD'de dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü

ABD'nin Colorado eyaletinde etkili olan şiddetli dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü. Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde Pazartesi günü yaklaşık 15 dakika boyunca şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle sokak ve caddelerde sel meydana gelirken, kentin büyük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışına yolda yakalanan bazı kent sakinleri araçlarında mahsur kaldı. Belediye ekipleri, yağışın durmasının ardından kent ve çevresindeki yolları onarmak için çalışma başlattı.