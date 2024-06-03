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ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 25 yaralı

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ABD'nin Ohio eyaletinde bir doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Shammas Malik, şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 22 bin 500 dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Shammas Malik, şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 22 bin 500 dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron bölgesinde dün gece bir doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 adam öldü, 25 kişi yaralandı. Polis yaptığı açıklamada, saldırının ardından bölgede birçok kullanılmış mermi kovanı bulduklarını ve partideki bazı kişilerinde silahla karşılık verdiklerini tahmin ettiklerini belirtti. Akron Belediye Başkanı Shammas Malik düzenlediği basın toplantısında, "Silahlı şiddet olaylarının tümü trajedidir, ancak burada kurbanların sayısı şok edici ve derinden endişe vericidir" dedi. Malik ayrıca Alkol, Tütün, ABD Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun şüphelinin kimliğinin belirlenmesine ve tutuklanmasına yardımcı olacak görgü tanıklarına 22 bin 500 dolar para ödülü vereceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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