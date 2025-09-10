ABD'de dehşet anları! Trump'a yakın isim konuşma yaparken boynundan vuruldu

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte kan donduran bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan muhafazakar aktivist Charlie Kirk konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Konuşmasını yaptığı sırada uzak mesafeden boynuna isabet eden kurşunla yere düşen Kirk'ün sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde aktivist Charlie Kirk'ün sandalyesinde oturarak konuşmasına devam ettiği sırada silah sesiyle birlikte aniden yere düştüğü görülüyor. Kirk'ün uğradığı silahlı saldırı sonrasında ise etkinliğe katılan yüzlerce kişi büyük paniğe kapılarak olay yerinden kaçmaya çalışıyor.

TRUMP: HEPİMİZ ONUN İÇİN DUA ETMELİYİZ

Başkan Trump, vurulduğunu doğruladığı muhafazakar aktivist Charlie Kirk için dua çağrısında bulundu. Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Hepimiz vurulan Charlie Kirk için dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adamdı. Tanrı onu korusun!" dedi. Trump, daha önce Kirk'ü, geçen yılki başkanlık seçimlerinde genç seçmenler arasında elde ettiği kazanımlar açısından kritik bir rol üstlendiği için övmüştü.

FBI: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

FBI Direktörü Kash Patel, X'te yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın müttefiki Charlie Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'nde vurulduğuna dair raporları "yakından takip ettiklerini" söyledi.

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charlie Kirk, tam adıyla Charles James Kirk (d. 14 Ekim 1993), Amerikalı bir sağ kanat siyaset aktivisti, medya kişiliği ve yazar. Kendisi, 2012 yılında Turning Point USA (TPUSA) adlı öğrenci merkezli muhafazakâr hareketi Bill Montgomery ile birlikte kurmuş olup, halen organizasyonun yürütücü direktörü ve CEO'su pozisyonunda bulunuyor. Ayrıca Turning Point Action, Turning Point Academy ve Turning Point Faith'in CEO'su; Turning Point Endowment'ın başkanı ve Ulusal Politika Konseyi (Council for National Policy) üyesidir.

Kirk, medyada da oldukça etkili bir figürdür; CNBC, Fox News ve diğer medya kuruluşlarında sık sık görünmekte, "The Charlie Kirk Show" adını taşıyan günlük radyo ve podcast yayını Apple Podcast'lerde en çok dinlenen haber programları arasında yer almaktadır.