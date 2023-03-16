ABD'de bir lise öğrencisiyle öğretmen yumruk yumruğa kavga etti! O anlar "Rutin" notuyla paylaşıldı

Şiddet olaylarının sıkça yaşandığı ABD'den gelen görüntüler gündem izleyenleri şaşırttı. Siyahi bir öğrenci ve öğretmeni arasında yaşanan kavga anı kameralara yansırken, o anları videoya alan bir öğrenci, "Rutin" notuyla sosyal medyada paylaştı.

ABD'de bir öğretmen ve öğrenci arasında gergin anlar yaşandı. Siyahi bir öğrenci ile bir öğretmen, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Çevredeki diğer öğrenciler, kavgaya hiçbir müdahalede bulunmadan, öğretmenini yerden yere vuran genci seyretti.

O ANLARI KAYDEDİP "RUTİN" DİYEREK PAYLAŞTI

Kavganın yaşandığı anları bir başka öğrenci cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alırken, videonun "Rutin" notuyla paylaşılması dikkat çekti.

ABD'DEKİ İLK OLAY DEĞİL

Daha önce ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Coast şehrinde bulunan Matanzas Lisesi'nde 17 yaşındaki bir öğrenci, tekme ve yumruklarla öğretmenine saldırmış ve gözaltına alınmıştı.