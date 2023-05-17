ABD'de 6 yıl sonra bulunan kayıp kız iyi durumda

ABD'de 2017 yılında annesi tarafından kaçırılan 9 yaşındaki Kayla Unbehaun, 6 yıl sonra bulundu. Şu anda 15 yaşında olan genç kızın iyi durumda olduğu belirtildi. Kayla'nın bulunması için adına bir sosyal medya sayfası oluşturan baba Ryan teşekkürlerini iletti.

ABD'de 2017 yılında 9 yaşındayken annesi tarafından kaçırılan ve o dönem televizyon programlarına konu olan Kayla Unbehaun, bulundu. Şu anda 15 yaşında olan genç kızın iyi durumda olduğu belirtildi.

ABD mahkemesi 2017 yılında Kayla'nın velayetini baba Ryan'a vermiş ancak anne Heather, Kayla'yı alarak kayıplara karışmıştı. Medyanın yoğun ilgisi sonrasında Kayla hakkında televizyon programı yapılmış ancak küçük kızdan ümit kesilmişti. ABD merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi (NCMEC) dün, 6 yıldır kayıp olan Kayla'nın bulunma haberini "NCMEC, Kayla Unbehaun'un Kuzey Carolina'da güvende bulunduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyor! Kayla, 5 Temmuz 2017'de South Elgin, Illinois'den velayeti kendisinde olmayan annesi Heather Unbehaun tarafından kaçırıldığında sadece 9 yaşındaydı" ifadeleriyle duyurdu.