ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında kıyafetiyle dikkat çekti

Güncelleme:
ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından düzenlenen Şükran Günü kutlamalarına katıldı. Cesur kıyafet tercihi ve kendine güvenen duruşu ile dikkat çeken Guilfoyle, etkinlik boyunca ilgi odağı oldu. Transparan ve süslemelerle dolu elbisesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

  • ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Amerikan-Yunan Ticaret Odası'nın Şükran Günü kutlamalarına katıldı.
  • Kimberly Guilfoyle, transparan ve süslü bir elbise giydi.
  • Kimberly Guilfoyle, 18 Eylül 2025'te Senato onayıyla Yunanistan Büyükelçisi olarak göreve başladı.

Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından düzenlenen Şükran Günü kutlamalarına katılan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle cesur kıyafeti ile dikkat çekti.

GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

Cesur tercihleri ve şık stiliyle dikkat çeken Guilfoyle, etkinlik boyunca birçok gözün üzerinde olmasına neden oldu.

Guilfoyle'nin giydiği transparan ve süslemelerle dolu elbisesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Görüntüleri paylaşan takipçilerin bir kısmı şıklığını ve kendine güvenen duruşunu överken, karşı kanat Büyükelçinin seçtiği kıyafetin resmi bir etkinlik için fazla iddialı olduğunu savundu.

Etkinliğe katılan diğer diplomatlar ve iş insanları ise Guilfoyle ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

KİMBERLEY GUİLFOYLE KİMDİR?

Kimberley Guilfoyle ABD kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Hukuk eğitimi alan avukat ve yardımcı bölge savcısı olarak çalışan Guilfoyle, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un eski eşi olmasının yanı sıra 2021'den 2024'ün sonlarında ayrılana kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın nişanlısıydı. 2006- 2018 yılları arasında Fox News'te program sunuculuğu yapan Guilfoyle 10 Aralık 2024'te, Başkan Trump tarafından Yunanistan'a ABD büyükelçi adayı olarak gösterildi. 18 Eylül 2025'te Senato tarafından onaylanınca Yunanistan'daki görevine başladı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
