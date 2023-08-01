ABD, Bosna Hersek'teki Sırp yetkilileri yaptırım listesine aldı

ABD yönetiminin Bosna Hersek'teki 4 üst düzey Sırp yetkiliyi yaptırım listesine alması, Sırplar tarafından tepkiyle karşılanırken Boşnak siyasiler ise kararı desteklediğini belirtti.

ABD yönetiminin Bosna Hersek'teki 4 üst düzey Sırp yetkiliyi yaptırım listesine alması, Sırplar tarafından tepkiyle karşılanırken Boşnak siyasiler ise kararı desteklediğini belirtti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nı baltaladıkları gerekçesiyle ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınan 4 yetkiliden biri olan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, kararın sorunların çözümüne yönelik olmadığını savundu.

Ülkedeki Sırp ajansına değerlendirmede bulunan Cvijanovic, "Yerel kurumlar yerine yabancı birilerinin size karşı karar almasını ya da siyasi tutumumuz nedeniyle sürekli tehdit edilmenizi saçma buluyorum." dedi.

Cvijanovic, yaptırım listesine bireysel olarak alındıklarını belirterek "Bizi, görevlerimizden bağımsız, bireysel olarak listeye aldılar. Bunun ayrımı nasıl yapıldı bilmiyorum ancak yaptırımlara karşı benim cevabım kurumsal olacak." diye konuştu.

Boşnak üyeden yaptırım kararına destek

Konseyin Boşnak üyesi Denis Becirovic ise ABD yönetimi tarafından alınan kararın bölge için "önemli bir mesaj taşıdığını" söyleyerek, gelişmiş Batı siyasetinin Bosna Hersek'teki barış ve istikrarın korunmasına destek verdiğini aktardı.

Yaptırım listesine alınan yetkililerin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne aykırı davrandığına işaret eden Becirovic, Avrupa Birliği'ne (AB) de Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'e ve onun yönetim biçimine yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

Becirovic, Dodik'in "ayrılıkçı" eylemleri ve söylemlerinin Bosna Hersek'in barış ve istikrarına büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydederek, "Bosna Hersek'te 30 yıldır inşa edilen barış ve istikrar Dodik'in maceracı siyaseti nedeniyle tehlikede." değerlendirmesinde bulundu.

Dodik ise ABD'nin kararının ardından yaptığı paylaşımda, "ABD, bu tarz uygulamalarla kendileri gibi düşünmeyen herkesi disipline edebileceklerini düşünüyor. Yaptırım kararı, ABD gibi büyük güçlerin aslında ne kadar güçsüz olduğunu gösteriyor. Bizler bu karar yüzünden endişe duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dodik, geçen yıl yaptırım listesine alınmıştı

ABD yönetimi, dün, Dayton Barış Anlaşması'nı baltaladıkları gerekçesiyle Bosna Hersek'teki 4 üst düzey Sırp yetkiliyi yaptırım listesine eklemişti.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), Bosna Hersek'te devlet düzeyinde bir yetkili ile ülkenin iki entitesinden biri olan RS'den üç hükümet yetkilisinin yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, bu yetkililerin, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi kararlarının RS'de uygulanamaz olduğunu beyan eden ve dolayısıyla Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanmasını tehdit eden bir yasanın RS Ulusal Meclisi'nden geçirilmesini teşvik etmekten sorumlu olduğu aktarılmıştı.

RS Başkanı Dodik'in söz konusu yasanın çıkarılmasının başlıca savunucularından biri olduğu belirtilerek, Dodik'in geçen yıl yaptırım kapsamına alındığı hatırlatılmıştı.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, yaptırım listesine eklenen dört yetkili, NSRS Başkanı Nenad Stevandic, RS Başbakanı Radovan Viskovic, Cvijanovic ve RS Adalet Bakanı Milos Bukejlovic olarak sıralanmıştı.