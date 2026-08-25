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Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar etkisiz hale getirildi

Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar etkisiz hale getirildi
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, İran'a yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal imha edileceğini belirterek, Uzay Kuvvetleri aracılığıyla boğazın yakından izlendiğini ve mayın döşenmesine karşı 'Sıfır Tolerans' politikasının uygulandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, " Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından etkisiz hale getirildiği konusunda az önce bilgilendirildim. İran'a, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal ve sistematik olarak imha edilecek. Uzay Kuvvetleri aracılığıyla tıpkı Kazma Dağı ve daha önce imha edilmiş diğer üç nükleer tesis gibi Boğaz'ın her bir karışını yakından takip ediyoruz. Mayın döşenmesine karşı Sıfır Tolerans politikası tam olarak uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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