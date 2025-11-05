ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Ağırlayacak

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, Trump ile Şara arasındaki görüşmeye ilişkin, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır" dedi.