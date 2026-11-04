ABD Başkanı Trump, oy pusulasında yer alsaydı ezici zafer kazanacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, "Oy pusulasında yer almıyordum; eğer yer alsaydım, ezici bir zaferle kazanırdık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçları netleşmeye başlarken sanal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, kendisinin oy pusulasında yer almadığını belirterek, pusulada yer alması durumunda seçimleri ezici bir zaferle kazanacaklarını bildirdi.

Trump, Demokratların önde olduğu seçimlere ilişkin Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı