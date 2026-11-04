Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Başkanı Trump, oy pusulasında yer alsaydı ezici zafer kazanacaklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, oy pusulasında yer alsaydı ezici zafer kazanacaklarını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçları netleşirken oy pusulasında yer almadığını, yer alsaydı ezici zafer kazanacaklarını söyledi. Trump, Demokratların önde olduğu seçim sonuçlarını kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu ve onlarla çalışmayı beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Oy pusulasında yer almıyordum; eğer yer alsaydım, ezici bir zaferle kazanırdık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçları netleşmeye başlarken sanal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, kendisinin oy pusulasında yer almadığını belirterek, pusulada yer alması durumunda seçimleri ezici bir zaferle kazanacaklarını bildirdi.

Trump, Demokratların önde olduğu seçimlere ilişkin Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi

Hem ABD tarihine geçti hem de 24 yıl sonra partisine eyaleti getirdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Kaleci Owono için harekete geçildi

Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Hapse mi girecek?
Trump’a sandıktan çifte darbe! Aynı eyalette iki kritik koltuk Demokratlara geçti

Trump’a çifte darbe! Aynı eyalette iki kritik koltuğu kaybetti
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk RAMS Park'ta gerçekleştirildi

Bu fotoğraf tarihe geçti
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da çıldırttı: Çok kötüydü
İsrail'e giden yolcu gemisinde bomba paniği! Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat var

Gövdesine patlayıcı konduğu iddia edildi! Dalgıçlar suya indi
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 23 kilo verdi! Son hali şaşırttı

Ünlü oyuncu kendini baştan yarattı! Tam 23 kilo verdi
Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı