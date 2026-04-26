ABD Başkanı Trump, katıldığı yemekte silah sesleri duyulması üzerine salondan çıkarıldı

Abd Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde ilk kez katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyulması sonrası korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı. ABD Başkanı Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı saldırganın yakalandığını açıklarken, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler" ifadelerini kullandı.

